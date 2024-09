En nordsjællandsk anæstesilæge risikerer flere års fængsel, hvis Retten i Helsingør finder ham skyldig i at have snydt det offentlige for 9,5 mio. kr. Selv nægter den nordsjællandske anæstesilæge sig skyldig, mens specialanklager Benthe Pedersen Lund kræver fire års fængsel. Det skriver Ritzau/Sjællandske Nyheder. Den 69-årige anæstesilæge har stået for at bedøve patienter, når de har skullet opereres af en ørelæge. Den ydelse har han krævet for meget for at udføre, står der i anklageskriftet. Systematisk har anæstesilægen overfaktureret Region Hovedstaden,...