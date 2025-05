Til efteråret begynder en stor straffesag mod tre læger i Retten i Lyngby. De er sigtet for et databedrageri i millionklassen, og der er forhåndsberammet 30 dage til sagen, der efter planen indledes i slutningen af oktober og fortsætter frem til påsken i april næste år. Det skriver Politiken. Lægerne er mistænkt for at have registreret fiktive ydelser i patienters og ansattes navne samt for at have dobbeltfaktureret både borgere og regionen for de samme ydelser. Det er endnu uvist,...