Læge Tural Alamdari læste forarget med, da Bolette Friderichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), i Dagens Medicin argumenterede for, at fortroligheden mellem læge og patient skal vægte højere end politiets mulighed for at se, hvilke patienter, der har et lægeligt kørselsforbud. Tural Alamdari, der er i hoveduddannelse som neurolog og til dagligt arbejder i neurokirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, mener, at det er helt naturligt, at politiet bliver oplyst om, hvem der har et lægeligt kørselsforbud. For...