Anklageskrift klar i den største enkeltstående sag om lægesvindel nogensinde

En dansk anæstesilæge skal inden længe stå skoleret ved Retten i Helsingør. Her er han tiltalt for at have opnået en uberettiget fortjeneste på 9,5 mio. kr. ved systematisk at have overfaktureret tre regioner for sit arbejde. Lægen nægter sig skyldig.