Trusler, vold og et presset arbejdsmiljø har i længere tid præget Intermediært Afsnit på Bispebjerg Hospital. Ifølge hospitalets seneste arbejdspladsvurdering har over halvdelen af personalet på afsnittet oplevet trusler, og næsten hver fjerde har været udsat for fysisk vold fra patienter eller pårørende inden for det seneste år. Efter flere alvorlige episoder besøgte Arbejdstilsynet afsnittet i november sidste år. Som konsekvens af besøget blev det Intermediære Afsnit pålagt at skabe forsvarlige arbejdsforhold for personalet. Ifølge oversygeplejerske Sarah Lundstrøm, der sammen...