Adfærd er nøglen

KRONIK. Der går en lige linje fra det drop, vi så i tilslutningen til MFR- og HPV-vaccination til det faktum, at vi bliver tungere, ryger og drikker for meget og bevæger os for lidt. Det handler om vores adfærd. Og her går vi galt i byen, hvis vi enøjet overlader det til de sundhedsfaglige at forbedre sundheden. Mange influencere har et ansvar.