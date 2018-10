22. februar 2022

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kære dagbog, Sikken dag, det er i dag! Jeg har været sundhedsminister i tre år, og jeg skal love for, at jeg har fået sat gang i sundhedssektoren. Det er dejligt at se, at alle hospitalerne håndhæver det nye flagreglement og har hejst Dannebrog i dagens anledning. Det begyndte jo så fint for tre år […]