15 små drenge har været involveret i et problematisk medicinsk forsøg på Rigshospitalet. Forsøget er blevet udført med brug af for gammel medicin. Det skriver Berlingske. Ifølge mediet er sagen så alvorlig, at den ansvarlige overlæge og forsøgets sponsor er blevet meldt til politiet. I en redegørelse fra Region Hovedstaden fremgår det ifølge Berlingske, at Rigshospitalet stoppede det medicinske forsøg i august 2024, efter anmodning fra Lægemiddelstyrelsen. Styrelsen begrundede beslutningen med, at forsøget indeholdt flere afvigelser fra de krav, der...