Dansk forskning: Færre doser gav færre bivirkninger, men samme overlevelse

Stoffet asparaginase står som en hjørnesten i behandlingen af akut lymfatisk leukæmi (ALL), men det belaster kroppen. Forskere fra Aarhus har stået i spidsen for et nordisk studie, som viser, at patienterne kan nøjes med færre doser end tidligere.