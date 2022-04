Reportage: Bypass på bankende hjerte gennem et nøglehul

Ved et nyt behandlingstilbud på Rigshospitalet fik patient nummer 22 for nylig en bypass på bankende hjerte gennem tre små huller i siden og et lille snit i brystet. Mens andre patienter ser frem mod oversavet brystben, måneders genoptræning og mobilisering efter en bypass, er patient nummer 22 måske allerede tilbage på golfbanen om tre uger.