Reportage: Bypass på bankende hjerte gennem et nøglehul

Personer over 70 år med forhøjet kolesterol har øget risiko for blodpropper

Et nyt studie fra Herlev og Gentofte Hospital viser, at når personer i alderen 70 til 100 år har forhøjet kolesteroltal, øger det deres risiko for at få en blodprop i hjernen eller hjertet. Resultatet er overraskende klart og bør føre til revidering af guidelines, siger forskere.