Udkantslæge om nyt PLO-udspil: Gode takter, men for letkøbt

I et nyt udspil åbner PLO og KL for første gang op for, at praktiserende læger skal have et forskelligt patientantal. Det vækker glæde hos praktiserende læge Anders Beich, der dog kritiserer parterne for at binde udspillet op på de 1.500 flere praktiserende læger, som måske dukker op inden 2035.