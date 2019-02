Udskriv så det valg

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

I over et år er sundhedsvæsenet blevet skubbet foran regeringen – ud i ingenmandsland, hen over landminerne – alt imens valgretorikken er blevet mere og mere skinger, og de politiske kneb mere tarvelige. Alt sammen på sundhedsvæsenets bekostning. Se blot det stunt, som Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann udførte forleden, da hun uden at ville stå […]