Mere åbenhed om samarbejde med medicinindustrien

Både patienter og samfund stor gavn af et godt samarbejde mellem sundhedspersoner og virksomheder, som udvikler ny medicin og sundhedsteknologi. Det er dog en forudsætning, at der er åbenhed og transparens om samarbejdet, og at sundhedspersonerne ikke påvirkes af økonomiske interesser. Derfor skal alle i sundhedsvæsenet og industrien have kendskab til og efterleve habilitetskravene.