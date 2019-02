Alt for mange patienter oplever, at der ikke er et trygt og godt samspil mellem sygehuset og de primære aktører i primærsektoren.

Regeringens udspil til en sundhedsreform er fremlagt. Trane og Løhde har nu haft møder med mange interessenter, og indtil de politiske forhandlinger for alvor snart går i gang, debatteres forslaget lysteligt – specielt blandt os sundhedsfaglige. En del af debatten har jeg oversat til ‘what is in it for me/us?’, men sundhedsvæsenet (og derfor også […]