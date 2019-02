Så snakker vi ikke mere om det, før den næste klinikchef siger op

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Jeg bliver påvirket af den igangværende debat om prioriteringer i sundhedsvæsenet. For jeg er en af de læger, som til hverdag ordinerer hundedyr, men ikke helbredende medicin til trods for, at det udløser afledte besparelser og dårligere forhold for f.eks. lungepatienterne. Så hvorfor gør jeg det? Fordi jeg følger de faglige retningslinjer. De foreskriver den […]