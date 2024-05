Og vinderen er…

Der var ikke trommehvirvler, da vinderen af ‘Den Gyldne Tråd’ 2024 blev kåret, men til gengæld bragede klapsalverne løs, da Middelfart-projektet løb med titlen.

»Et af de allerflotteste projekter, jeg nogensinde har hørt om i forhold til trekanten med sygehusene, kommunerne og almen praksis,« lød det allerede begejstret under præsentationen af projektet fra Gunver Lillevang, praktiserende læge i Roskilde, som var medlem af dommerkomitéen.

Og det var også hende, der overbragte dommerkomitéens begrundelse for vinderprojektet.

»I har kigget på og fundet en løsning på en af de bundne opgaver, vi nærmest alle sammen har: vi skal prøve at se, om vi kan undgå nogle indlæggelser, hvis vi kan løse tingene på en anden måde. Og det giver I et fantastisk stærkt bud på, som på alle måder virker som noget, man ret nemt kan skalere og flytte andre steder hen. I får lavet en virkelighed for de her borgere, hvor de kan blive vurderet og behandlet i deres eget hjem,« sagde Gunver Lillevang til praktiserende læge hos Fænøsundlægerne Jonas Strunge og Marianne Britt Larsen områdeleder for den kommunale sygepleje i Middelfart Kommune, som præsenterede Middelfart-projektet for dommerpanelet.

»I har i jeres projekt overkommet en hel masse af de der barrierer, som er indbygget i vores sundhedsvæsen, og hvordan har I gjort det: Det har I gjort af ren og skær vilje og lidt på trods af de snubletråde, som der som regel er,« lød det videre fra Gunver Lillevang, der kaldte det super sejt gået.

Færre indlæggelser

Middelfart-projektet dækker over et samarbejde, der har kørt mellem Middelfart Kommunes akutsygeplejersker, almen praksis og Middelfart Sygehus siden efteråret 2022.

Målet med samarbejdet er i videst muligt omfang at forsøge at holde borgerne i eget hjem.

Vi er da glade for, at det arbejde, vi har lagt i det, bliver værdsat, og at andre kan se idéen i det, vi har lavet Jonas Strunge, praktiserende læge

Kort fortalt er akutsygeplejerskerne i Middelfart Kommune blevet udstyret med et såkaldt POCT-apparat (Point of Care Testing), som inden for få minutter kan måle og give svar på blodprocent, blodsukker, infektions- og væsketal.

Dermed kan tallene måles direkte hos de ældre i eget hjem eller på plejehjemmene. Er de dårlige, har akutsygeplejen direkte telefonnumre til en praktiserende læge i dagtimerne og til bagvagten på den fælles akutmodtagelse (FAM) på Middelfart Sygehus i aften- og nattetimerne. Og på Middelfart Sygehus har akutsygeplejerskerne et depot, så de kan køre ind og hente væske eller antibiotika, hvis det ordineres af den behandlingsansvarlige læge.

Ordningen er mulig fordi en rammedelegation betyder, at de læger, der ultimativt har behandlingsansvaret, kan uddelegere opgaver inden for en fast ramme og dermed sikre, at sygeplejerskerne har lov at foretage prøverne.

En opgørelse viser, at ordningen har kunne forebygge indlæggelser tre ud af ti gange. Og der er sket en reduktion i andelen af genindlæggelser med 50 pct. i 2023 i forhold til 2019. Samtidig har den kommunale akutsygepleje i 2023 foretaget 328 vurderinger af borgere i eget hjem. I samme periode har almen praksis oplevet et tilsvarende fald i antal hjemmebesøg.

Der har altså været konkrete gevinster at hente hos alle aktørerne i det tværsektorielle projekt.

Stærke nominerede

Projektet fra Middelfart havde ellers stærk konkurrence fra de to andre nominerede: Tingbjerg Changing Diabetes og HjerteFyn, som tidligere har været beskrevet i Kommunal Sundhed.

»Det har været rigtigt svært. Det har det, fordi alle tre projekter har nogle rigtig gode ting i sig. Også ting vi har manglet i sundhedsvæsenet,« lød det indledningsvist fra dommerkomitéens formand, Helen Bernt Andersen, der til daglig er formand for Kræftens Bekæmpelse og sundhedsfaglig direktionskonsulent på Rigshospitalet.

Hun havde dog en enkelt lille reprimande til alle tre deltagere og et godt råd til fremtidige projekter, som skal indstilles til Den Gyldne Tråd, nemlig at huske på, at borgerinddragelsen også skal dokumenteres på lige fod med andre resultater.

Men det var altså det tværsektorielle projekt i Middelfart, der løb med Den Gyldne Tråd, og det vakte glæde hos Jonas Strunge og Marianne Britt Larsen.

Inspiration til Sundhedsstrukturkommissionen

Hos den praktiserende læge Jonas Strunge og Marianne Britt Larsen, der er områdeleder for den kommunale sygepleje i Middelfart Kommune, var der glæde efter kåringen:

Der er så mange gode, nytænkende og spændende initiativer, der foregår i det nære sundhedsvæsen Jesper Bernstorf Jensen, chefredaktør, Kommunal Sundhed

»Vi er da glade for, at det arbejde, vi har lagt i det, bliver værdsat, og at andre kan se idéen i det, vi har lavet,« sagde Jonas Strunge.

»Vi regnede ikke med det, men vi håbede da, at vi vandt. Vi synes jo selv, at det er et rigtigt godt projekt og alle de folk og forskellige ministre og medlemmer af Sundhedsstrukturkommissionen, vi har haft på besøg, har også syntes, at det var mega spændende,« lød det fra Marianne Britt Larsen, der derfor også tror på, at tankerne fra Middelfart-projektet vil være afspejlet i Sundhedsstrukturkommissionens rapport, når den lander en gang midt i juni.

Ny årlig tradition

Det er ottende gang, at Den Gyldne Tråd, uddeles og tidligere er prisen blevet overrakt på KL’s sundhedskonference, men i år har prisen for første gang fået sin egen konference.

Efter en formiddag med indlæg om både dosispakket medicin, kommunale skærmbesøg hos borgere og kunstig intelligens til rute og vagtplanlægning i kommunerne, fik de tre kandidater ti minutter til at præsentere deres projekt for de seks dommere.

Opgaven var på bedste ‘Løvens Hule-’-vis at overbevise dommerne om, at netop deres projekt var den rigtige vinder, når de stillede deres uddybende og til tider også kritiske spørgsmål for at finde hullerne i osten. Og da dommerne havde voteret en halv time, faldt afgørelsen så.

Jesper Bernstorf Jensen, chefredaktør på Kommunal Sundhed og Dagens Medicin er begejstret for den nye måde at hylde vinderen af Den Gyldne Tråd på.

»Der er så mange gode, nytænkende og spændende initiativer, der foregår i det nære sundhedsvæsen, som fortjener at blive bredt ud som best practice-inspiration til andre. Derfor har vi valgt at lave denne konference, hvor aktører på tværs af sundhedsvæsenets sektorer kan mødes og udveksle erfaringer. Det bliver en årligt tilbagevendende tradition, hvor vi samtidig hylder og hædrer et nytænkende og tværsektorielt initiativ med ‘Den Gyldne Tråd’,« siger Jesper Bernstorf Jensen.

Læs mere om projektet i Middelfart her:

Nomineret til Den Gyldne Tråd 2024: »Det er første gang, jeg har oplevet, at uanset, hvilken bold man kaster, så bliver den grebet«

Sundhedsklyngen Lillebælt vil opskalere succesrigt projekt

Mens vi taler om at holde de ældre ude af hospitalerne, har et vestfynsk projekt næsten knækket koden