Helen Bernt Andersen skulle ikke bruge meget betænkningstid, da muligheden for at sidde for bordenden i landets største patientforening bød sig. Og på weekendens repræsentantskabsmøde i Kræftens Bekæmpelse blev det besluttet, at Helen Bernt Andersen bliver ny formand for Kræftens Bekæmpelse.

»At begynde min faglige karriere som kræftsygeplejerske og så ende op med at være med til at tegne billedet af Kræftens Bekæmpelse udadtil. Det er et stort privilegium, som jeg ganske enkelt ikke kunne sige nej til,« siger Helen Bernt Andersen med reference til de ti år, hun i begyndelsen af karrieren tilbragte som sygeplejerske på det gamle kræfthospital Finseninstitutet, hvor Kræftens Bekæmpelse i dag har hovedsæde.

Blå bog Helen Bernt Andersen, 62 år 2018: Formand for Kræftens Bekæmpelse. 2018: Direktionskonsulent, Rigshospitalet 2002-2017: Sygeplejedirektør/vicedirektør, Rigshospitalet 1995-2002: Centerchefsygeplejerske/ centerdirektør, Juliane Marie Centret på Rigshospitalet 1981: Uddannet som sygeplejerske Fhv. formand for Foreningen for Palliativ Indsats Født i Helsingør. Er halv islænding, da moderen er fra Island Gift med Peter Reinhold Jensen. Parret har to voksne sønner, Jon og David. Bor nær Furesøen i Virum Kilde: Kræftens Bekæmpelse

»De ti år på Finseninstitutet har præget mit liv meget. Selv da jeg efterfølgende blev centerchefsygeplejerske og sygeplejedirektør på Rigshospitalet har kræft været et område, jeg er vendt tilbage til og som har fyldt meget fagligt. Både i det daglige, men også i mit udvalgsarbejde af forskellig slags. Kræft er på mange måder den røde tråd i min karriere,« siger Helen Bernt Andersen.

En sygeplejerske for bordenden

62-årige Helen Bernt Andersen overtager formandsposten efter administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt, Dorthe Gylling Crüger, der efter tre år, tidligere på måneden bebudede, at hun ikke længere ønskede at fortsætte i stillingen. Inden da sad praktiserende læge Frede Olesen som bestyrelsesformand i ni år, og dermed vil der for første gang i mange år ikke sidde en læge for bordenden i Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg tror, at vi har brug for mange fagligheder i Kræftens Bekæmpelse. Min baggrund som sygeplejerske kan måske være med til at give nogle andre perspektiver end tidligere. Jeg har nok lidt større fokus på rehabilitering og den palliative del af kræftområdet end mine forgængere. Det stammer helt tilbage fra min elevtid på Bispebjerg Hospital, hvor det optog mig meget, at man sagde til patienten, at nu er der ikke mere, vi kan gøre. Det kunne jeg slet ikke holde ud at tænke på. Der er altid noget at gøre, også selvom kræftpatienten er uhelbredeligt syg,« siger Helen Bernt Andersen.

Selvom Helen Bernt Andersen derfor vil have stor fokus på kræftpatienternes samlede forløb fra hospitalsgangene til den primære sektor, vil hun ikke lægge sig fast på enkelte mærkesager, som skal fylde ekstra meget i løbet af formandstiden. Det er endnu for tidligt.

»Jeg kommer ikke ind i rollen som bestyrelsesformand med en række mærkesager, som jeg skal have trumfet igennem fra dag ét. Kræftens Bekæmpelse har allerede gang i mange vigtige projekter, som vi skal følge til dørs og være ydmyge overfor. Rygning er et eksempel på en kerne udfordring, som vi stadig ikke har knækket koden til. Alt for mange unge danskere ryger, og i Norge har man jo bl.a. vist, at det er muligt at vende udviklingen,« siger Helen Bernt Andersen.

De frivilliges stemme skal høres

»Og så bliver en af mine fornemmeste opgaver at hjælpe vores mange tusinde frivillige medlemmer med deres fantastiske arbejde og bringe deres idéer og stemme ind i de politiske beslutninger. De udgør på mange måder kernen i vores organisation, og at så mange frivillige danskere arbejder sammen om denne fælles sag – det er en meget stor ting i min verden,« siger Helen Bernt Andersen.

Til bl.a. at løse den vigtige opgave med at skabe politisk bevågenhed, mener Helen Bernt Andersen desuden, at repræsentantskabet har givet hende en stærk allieret i Jesper Fisker, som officielt sætter sig i direktørstolen i Kræftens Bekæmpelse om få dage – 1. juni.

»Jesper Fisker og jeg har ikke arbejdet sammen før, men jeg kender ham fra hans tid i Sundhedsstyrelsen, og vores første møder har allerede bekræftet mig i, at vi ønsker det samme for Kræftens Bekæmpelse. Jespers mange kompetencer supplerer mine egne ret godt, synes jeg. Han er jo en rigtig djøffer med en stærk økonomisk baggrund, og så kender han det politiske liv indgående, og ved hvordan man får folketingspolitikerne ud af busken. Og det er nødvendigt med en stærk politisk opbakning, det har vi jo set gennem årene bl.a. med kræftpakkerne. Sammen med min egen sundhedsfaglige baggrund, tror jeg, vi bliver et rigtig godt match.«

Om vi vil se Helen Bernt Andersen i rollen som den udfarende formand eller den mere tilbagetrukne strateg, må de kommende år vise.

»Hvor udfarende jeg bliver som bestyrelsesformand, er svært at spå om. Tiden må vise, hvad der er behov for. Men Kræftens Bekæmpelse skal i offentligheden fremstå som en medmenneskelig og stærkt anerkendt sygdomsbekæmpende organisation. Hvad der skal til for, at det lykkes, det vil jeg finde ud af undervejs. Men jeg er ikke bange for at stille mig op og sige tingene, som de er, hvis der er behov for det – og det er der engang imellem. Men det vigtigste er, at man er sig selv. Som de tidligere formænd og direktører i Kræftens Bekæmpelse også har demonstreret, er der mange måder at gå til opgaven på,« siger Helen Bernt Andersen.