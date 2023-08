Gennem sit daglige arbejde som praktiserende læge i Middelfart spottede Jonas Strunge et hul i systemet. For mange af kommunens ældre patienter endte med at blive indlagt på hospitalet med diagnoser, som egentlig kunne behandles i eget hjem. Ofte var årsagen det forhold, at den praktiserende læge har mange patienter at se til, men begrænset tid at gøre godt med. »Jeg havde nogle gange haft udfordringer med at lave en ordentlig bedømmelse, fordi jeg ikke altid havde tid til det,...