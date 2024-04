For leder af akutsygeplejen i Middelfart Kommune, Anne Krogsøe, er der ingen tvivl. Det samarbejde, der har kørt mellem kommunens akutsygeplejersker, almen praksis og Middelfart Sygehus siden efteråret 2022, giver virkelig god mening. Både for kommunens borgere og for sygeplejerskerne. »Vi kan hjælpe borgerne meget hurtigere og på den måde ofte undgå, at deres tilstand bliver så krævende, at de skal indlægges. Og samtidig har det at få løftet nogle kompetencer i teamet gjort meget for arbejdsglæden,« fortæller Anne Krogsøe....