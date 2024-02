En forebyggelse af indlæggelse tre ud af ti gange og en reduktion på 50 pct. af genindlæggelser i 2023 i forhold til 2019. Det er de konkrete resultater i Middelfart Kommune, hvor et akutteam i sygeplejen via et såkaldt Point of Care Testing-apparat og en rammedelegation, har fået mulighed for at måle blodprocent, blodsukker, infektions- og væsketal og inden for få minutter få svar på testresultaterne hos ældre i eget hjem eller på plejehjemmene. Projektet har kørt i 2023 og...