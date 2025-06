Fysisk og psykisk vold mod personalet er et stigende problem på hospitalernes akutmodtagelser. I en rundringning til landets 21 akutmodtagelser foretaget af Dagens Medicin svarer 9 ud af 17 cheflæger, at personalet i stigende grad bliver mødt af aggressive patienter og pårørende. Og af de ni cheflæger siger fem af dem, at de gerne vil gøre brug af sikkerhedsassistenter for at forbedre personalets sikkerhed på afdelingen. Akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital er et af de steder, hvor personalet oftere bliver mødt...