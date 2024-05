På OUH har et mobilt team forsøgt at knække koden for svær anoreksi: For 20-årige Line har det gjort en kæmpe forskel

I en forsøgsperiode på tre år kører sygeplejersker fra OUH ud i Region Syddanmark for at hjælpe patienter med svær anoreksi i eget hjem. Det er ressourcekrævende, og patienterne er få. Men for 20-årige Line Schmidt har det betydet, at hun for første gang har fået det bedre.