Når patienter med endokrinresistent HR+, HER2-negativ metastatisk brystkræft ikke længere reagerer på behandling med kemoterapi, kan det være, at lægen i stedet skal hive Trodelvy (sacituzumab govitecan) ud af medicinskabet. Det indikerer i hvert fald de endelige resultater fra TROPICS-02-studiet, hvori læger har testet Trodelvy op mod kemoterapi som behandling til patientgruppen efter to til fire forudgående behandlinger med kemoterapi. I denne setting var Trodelvy i stand til at give patienterne en signifikant overlevelsesfordel og også bedre progressionsfri overlevelse. Det...