I mange år har læger helt naturligt stået for opfølgningen på patienter efter behandling for brystkræft. Mange kvinder har dog givet udtryk for, at de ikke har følt sig hverken set eller hørt i disse opfølgningsforløb, ligesom der sjældent bliver fundet tilbagefald ved de rutinemæssige kontrolbesøg. På den baggrund lavede forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Onkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital en undersøgelse af, om det kunne gavne patienterne at have en anden slags opfølgningsforløb, som var drevet af sygeplejersker, og...