Der er i sundhedsvæsenet stigende fokus på at inddrage patienter i beslutninger vedrørende deres behandling. Det gælder også inden for behandling af brystkræft, hvor patienter som eksempel skal inddrages i beslutningen om stråleterapi efter operation for brystkræft eller ej. Nu bliver brugen af Beslutningshjælperen skrevet ind i Dansk Brystkræftgruppes nationale retningslinjer for adjuverende brystkræftstråling til kvinder med brystkræft uden spredning til lymfeknuderne Stine Rauff Søndergaard, ph.d., Vejle Sygehus Til at støtte patienterne har forskere fra Center for Fælles Beslutningstagning ved...