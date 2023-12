Forsøg viser store fremskridt inden for behandling af gynækologisk kræft

På den årlige kongres for European Society for Medical Oncology blev der fremlagt data fra en lang række positive fase 3-studier med behandlinger til kvinder med flere former for gynækologisk kræft. Behandlingerne kan om kort tid komme til at ændre behandlingslandskabet for kvinder med en bred vifte af kræftformer.