I forbindelse med behandling for brystkræft får mange kvinder behov for rekonstruktion af brystet med implantat. Her er den store frygt en infektion omkring implantatet, da det kan danne biofilm og nødvendiggøre, at implantatet bliver taget ud igen. Det sker for mellem fem og 10 pct. af alle kvinder, der får lavet en sådan brystrekonstruktion med implantat. Der er i dag ikke international konsensus om, hvordan man bedst forhindrer infektioner at opstå i forbindelse med brystrekonstruktioner. Nogle læger giver patienterne...