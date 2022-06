Touren baner vejen for dansk eksporteventyr

Når verdens største cykelløb Tour de France kommer til Danmark på fredag, baner cyklerne vejen for en mindst lige så vigtig event med stort potentiale for dansk life science-eksport: Tour de Health. Danske sundhedsløsninger har for længst erobret den gule førertrøje, og det er en position, som vi skal sikre, at Danmark bevarer og styrker.

COVID-19 pandemien, Brexit, inflation og en udfordrende sikkerhedspolitisk tid – det er alt sammen faktorer, der påvirker dansk eksport, velstand og velfærd. For at være på forkant med udviklingen, har regeringen målrettet arbejdet for at sikre dansk life science og sundhedsindustris førende position i verden.

Og det er præcis formålet med Tour de Health: At fremvise vores styrkepositioner inden for sundhed og at bringe vores løsninger i spil ude i verden

En indsprøjtning på 270 mio. kr. udmøntes gennem en ambitiøs life science-strategi med 38 konkrete initiativer, og gennem regeringens handlingsplan for økonomisk diplomati sættes rammerne for sundhedsdiplomatiet internationalt.

Arrangementet ’Tour de Health’ er på mange måder kronen på værket på de mange indsatser. I dagene 29. juni-1. juli besøger 50 førende sundhedseksperter og beslutningstagere fra de vigtigste eksportmarkeder indenfor sundhed Danmark.

Ministre, departementschefer, hospitalsdirektører og sundhedseksperter fra Frankrig, Tyskland, USA, Canada, Storbritannien, Sydkorea, Japan og vores nordiske naboer har valgt at bruge tre dage af deres sparsomme tid på at blive klogere på Danmarks offentlige og private løsninger inden for sundhedsområdet. Netop fordi de ser et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Ordet ‘verdensklasse’ indgår ikke ofte i mediedækningen af det danske sundhedssystem, uanset om det handler om offentlige eller private aktører. Men faktisk har Danmark to (offentlige) hospitaler på verdens top 20-liste, Danmark har Europas største pipeline af nye lægemidler, og branchen står for knap 25 pct. af den danske eksport med et potentiale på 350 mia. kr. i 2030. Og vi har sikret os en pandemihåndtering i verdensklasse, som der globalt er efterspørgsel på at lære fra.

Etaperne under Tour de Health tæller blandt andet besøg på et dansk supersygehus, et plejehjem og samtaler med bl.a. Sundhedsdatastyrelsen, Danske Regioner, forskere og sundhedsprofessionelle.

Danmark som foregangsland på sundhedsområdet

Der er gode grunde til, at verden ser mod Danmark, når det kommer til sundhedsløsninger. Danmark er internationalt anerkendt for vores sundhedsvæsen, vores evne til at arbejde på tværs, innovative løsninger og brugen af sundhedsdata.

I Danmark bliver man mødt af et stærkt og internationalt orienteret forskningsmiljø. Vores unikke kompetencer gør os til en førende forskningsnation, hvor bl.a. gode rammer for brugen af sundhedsdata samt kort vej fra ide til løsning og kommercialisering gør, at nye behandlingsmetoder udvikles og gøres tilgængelige for danske patienter.

Man finder i Danmark kronikerbehandling i verdensklasse, man finder en ambitiøs plan for psykiatriområdet og stort fokus på mental sundhed. Man finder en ældreomsorg og -pleje, som giver befolkningen flere gode år i eget hjem.

Med Tour de Health kan vi sikre os vigtige markedsandele og fastholde vores førerposition

Og det er præcis formålet med Tour de Health: At fremvise vores styrkepositioner inden for sundhed og at bringe vores løsninger i spil ude i verden til gavn for sundhed, vækst og velstand i både Danmark og vores partnerlande.

Når endnu flere beslutningstagere får øjnene op for gode danske løsninger, øger vi vores internationale ry som sundhedsnation samt vores eksport indenfor life science.

Vi skal værne om vores position på life science-området

Sundhed er ikke en styrkeposition, der er kommet nemt, eller som vi kan tage for givet.

Det er en førertrøje, vi har gjort os fortjent til gennem årtiers hårdt arbejde og med en helt særlig holdånd, som kendetegner det danske samfund, nemlig samarbejde på tværs og samspil mellem et offentligt sundhedsvæsen, stærke forskningsinstitutioner og en kompetent sundhedsindustri, som har ført til innovative løsninger i verdensklasse.

I offentlige-private partnerskaber formår Danmark at adressere og løse de komplekse udfordringer – og til tider kriser – som vi står overfor på sundhedsområdet.

Det er fortsat nødvendigt, at vi investerer i og understøtter mulighederne for at fastholde og styrke eksporten indenfor life science. Der er fortsat stort momentum på verdensmarkedet, og i COVID-19-slipstrømmen skal Danmark levere de innovative og digitale løsninger, der efterspørges i udlandet.

Med Tour de Health kan vi sikre os vigtige markedsandele og fastholde vores førerposition: Vi går efter både den gule, den grønne og den prikkede trøje.