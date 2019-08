SVAR PÅ DEBAT: Region Nordjylland sikrer – og ikke skader – lægedækningen

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Under et postulat om, at Region Nordjylland vil skade lægedækningen, har driftschef hos Salus, Nikolaj Jonstrup, skrevet et debatindlæg hos Dagens Medicin. Indlægget indeholder nogle heftige beskyldninger mod regionen – og ikke mindst imod fagligheden hos en del af regionens dygtige ansatte. Nikolaj Jonstrups hovedbudskab om, at regionen vil skade lægedækningen baseres på fire punkter, […]