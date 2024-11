Sidste år blev det nye format Doc Talks introduceret på Lægedage med stor succes. 250 morgenfriske læger valgte at trodse det tidlige starttidspunkt tirsdag morgen og meldte sig til forelæsningen – og det har fået arrangørerne til at bygge videre på succesen i år. I programmet for Lægedage 2024 kan kursusgængere således finde hele to Doc Talks, der består af en forelæsning om mennesker, faget og væsnet på 18 minutter leveret af en toneangivende stemme i sundhedsvæsenet, efterfulgt af spørgsmål...