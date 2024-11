Lægekonsultationer på video har siden coronakrisen bredt sig til de fleste lægehuse i Danmark, og siden 2022 har ydelsen været en fast del af overenskomsten for almen praksis. Det har også betydet, at videokonsultationer er blevet en fast del af Lægedage, hvor kurset ‘Videokonsultationer – organisering, implementering og kommunikation’ har været at finde i kursuskataloget de seneste fire år. Elle Christine Lüchau, ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU, har været med som underviser siden begyndelsen. »På kurset hjælper...