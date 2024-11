BELLA CENTRET. Som sundhedsminister ad to omgange har Sophie Løhde (V) efterhånden vænnet sig til at stå på scenen under åbningen af de praktiserende lægers årlige efteruddannelsesbegivenhed, Lægedage, der i denne uge løber af stablen. Den første åbningstale leverede Sophie Løhde som sundhedsminister i 2015, og som hun indledningsvis bemærkede det fra scenen mandag eftermiddag, er der ikke meget ved udfordringerne i det nære sundhedsvæsen, som har ændret sig over årene. Behovet for at styrke det nære sundhedsvæsen er forblevet...