Med fem år i spidsen for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) bag sig har Christian Freitag efterhånden vænnet sig til at stå på en scene. Tirsdag morgen i denne uge stod han der så igen. Som oplægsholder ved Lægedage, den store årlige efteruddannelsesbegivenhed for praktiserende læger, men denne gang var alligevel knap så hjemmevant som vanligt. »Jeg er vant til at stille mig op på en scene i politisk sammenhæng. Denne gang skulle jeg dele ud af nogle personlige erfaringer og...