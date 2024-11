Der var engang, hvor ADHD næsten udelukkende blev betragtet som en børnesygdom, som lidt for ivrige drenge med krudt i rumpetten havde. Sådan er det ikke længere, hvor det i dag står klart, at rigtig mange voksne også slås med konsekvenserne af at have ADHD. I den sammenhæng spiller praktiserende læger en vigtig rolle i forhold til udredning og behandling af voksne med ADHD. Men faktisk ved praktiserende læger ofte meget lidt om ADHD, og hvilken rolle de selv skal...