Sundhed skal ikke kun være for de få, men for alle – uanset geografisk placering. Sådan lyder idealerne fra den tidligere generalsekretær for WHO Halfdan Mahler, som Mahlerprisen er opkaldt efter. Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris, og årets vindere lever i den grad op til Halfdan Mahlers idealer. I år går prisen til de to praktiserende læger Berit Lassen og Helge Madsen fra Lægecenter Korsør. De får prisen for deres mangeårige arbejde med at styrke sundhedsplejen i yderområderne, så...