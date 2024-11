Sundhedsstyrelsens direktør Jonas Egebart leverede tirsdag morgen den første af årets to såkaldte Doctalks på Lægedage. For de morgenfriske læger, som havde trodset det tidlige starttidspunkt klokken otte, var forelæsningen en anledning til at blive klogere på Sundhedsstyrelsens tanker om det nære sundhedsvæsen. En ikke uvæsentlig indsigt, da Sundhedsstyrelsen ventes at spille en afgørende rolle i at definere, hvad den praktiserende læge i fremtiden skal lave. Og ret hurtigt under forelæsningen stod det klart, at en af Sundhedsstyrelsen første missioner...