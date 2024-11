1. Beskriv dit samarbejde med praktiserende læger. Hvor, hvem, hvordan? »Gravide henvises fra de praktiserende læger i området til Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital. Derfra visiteres de til vores afsnit såvel som til andre afsnit under Kvindesygdomme og Fødsler. Det egentlige samarbejde er hovedsageligt baseret på skriftlig kommunikation – oftest via korrespondancebreve og epikrise«. 2. Hvad skal der til for, at samarbejdet mellem dig og den praktiserende læge fungerer? »Det er afgørende, at vi får en fyldestgørende henvisning,...