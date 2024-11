Kunstig intelligens kommer til at forandre verden, og det gælder også lægeverdenen, hvor det om nogle år vil være standard at inddrage assistance fra kunstig intelligens i mange forskellige områder inden for almen praksis. Kunstig intelligens kommer formentlig til at hjælpe med alt fra journalnotater, over besvarelse af post, til analyser af blodprøvesvar og hjertekardiogrammer. Men inden vi kommer dertil, skal både udvikling og sikkerhed ved brugen af kunstig intelligens tage et skridt mere eller to for at være i...