Åbningsdebat på Lægedage bar præg af, at de store slag er udkæmpet

LÆGEDAGE: De store uenigheder udeblev under åbningsdebatten på Lægedage. Måske er det et meget godt billede på, at sundhedsreformen næsten er på plads, og almen praksis ser ud til at komme stærkere ud på den anden side.