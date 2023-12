Ny undersøgelse af lægers ytringsfrihed bekymrer patientorganisationer

Mere end otte ud af ti læger mener, at der er et generelt problem med lægers ret til at ytre sig om kritisable forhold. Det er dårligt nyt for patientsikkerheden, mener Kræftens Bekæmpelse og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.