Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat af regeringen i marts 2023, og har haft til opgave at opstille og belyse modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Sundhedsstrukturkommissionen forventer at afslutte deres arbejde i juni 2024. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. »Siden regeringen nedsatte Sundhedsstrukturkommissionen har vi været rundt i store dele af det danske sundhedsvæsen. Vi har talt med borgere og med mange forskellige faggrupper. Lyttet til deres ønsker og behov. Nu ser jeg frem til at gøre kommissionens...