Et samlet kædeansvar og et opgør med sektorovergangene blev det ikke til i regeringens udspil til en sundhedsreform. Til gengæld vil regeringen skabe 17 nye sundhedsråd, som skal sikre bedre sammenhæng på tværs af sygehuse og det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Og sundhedsrådene er en helt essentiel brik i sundhedsreformen, lød det onsdag formiddag fra Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne. »Det det hele burde handle om i dag, det er de her sundhedsråd, hvor vi sikrer, at...