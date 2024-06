Sundhedsstrukturkommissionen fremlagde tirsdag eftermiddag sin længe ventede rapport, som giver et bud på, hvordan der kan sikres mere sammenhæng og mere lighed for patienter i det danske sundhedsvæsen. Rapporten opererer med tre forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet, og læser man rapporten med kommunale briller, vil det måske give et gib i nogle. De to første modeller tager nemlig store dele af det kommunale sundheds- og ældreområde væk fra kommunerne og lægger dem ind under enten 8-10 nye sundheds- og omsorgsregioner under styring...