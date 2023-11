Debatten på årets Lægedage foregik traditionen tro i et hæsblæsende tempo, hvor mange emner skulle diskuteres på kort tid. Det gjorde de mange udsagn svære at dechifrere. Men det lavede Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, om på, da der resterede 10 minutter. Her leverede han et overraskende indspil til Strukturkommissionens arbejde, som meget vel kan præge sundhedsdebatten i den kommende tid. »Vi (Danske Regioner red.) har lavet store transformationer i vores sundhedsvæsen. For eksempel fra flere sengeliggende til ambulante...