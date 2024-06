Store problemer kræver store forandringer, lød det, da sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat i marts 2023.

Og det var da også bud på store forandringer, der tirsdag blev præsenteret af sundhedsstrukturkommissionen på et pressemøde på Holbæk Sygehus.

»Danmark har grundlæggende et rigtig godt sundhedsvæsen, men vi vil gerne gøre det endnu bedre. For det sundhedsvæsen, vi har i dag, er ikke gearet til at løse de udfordringer, som vi står over for i fremtidens sundhedsvæsen,« sagde Jesper Fisker, der er kommissionens formand og administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Sundhedsstrukturkommissionen har lavet tre forskellige forvaltningsmodeller og seks tværgående anbefalinger. Under pressemødet blev det flere gange gjort klart, at de seks tværgående anbefalinger bør implementeres, uanset hvilken model politikerne måtte ende med at vælge.

»Hvis man følger væsentlige dele af vores anbefalinger, kan vi gøre sundhedsvæsenet bedre i fremtiden,« lød det fra Jesper Fisker.

Med sundhedsstrukturkommissionens rapport ligger der altså en åben invitation til regeringen, der tidligere har lovet at gå i gang med forhandlingerne til en kommende sundhedsreform, så snart rapporten landede.

Løhde: Stærkt fundament for reform

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) tog godt imod rapporten på over 600 sider, som hun fik overrakt af kommissionens formand.

»Flere af forslagene ser rigtig interessante ud, og regeringen har appetit på at lave politik på baggrund af anbefalingerne,« sagde Sophie Løhde.

Alle modeller vil, sammenholdt med de seks tværgående anbefalinger, give et bedre sundhedsvæsen, end det vi har i dag Jesper Fisker, formand, sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen har med rapporten et ‘virkelig stærkt fundament’ for at skabe en sundhedsreform, sagde hun, og lovede, at regeringen på den anden side af sommerferien vil komme med et udspil til den kommende sundhedsreform.

»Jeg kommer ikke til at konkludere, hvordan vi præcist skal indrette sundhedsvæsenet i dag. Jeg er meget bevidst om, at der tidligere, med skiftende regeringer, er blevet taget tilløb til at gennemføre ambitiøse sundhedsreformer. Men jeg vil alligevel vove den påstand, at vi i dag står i en temmelig unik situation, fordi der bredt ude i hele sundhedsvæsenet er enighed om, at status quo ikke er en mulighed,« sagde sundhedsministeren.

»Derfor er spørgsmålet heller ikke, om vi skal forandre sundhedsvæsenet. Spørgsmålet er, hvordan det konkret skal ske.«

Sophie Løhde lagde tryk på, at regeringen særligt er ‘åbne over for’ kommissionens forslag til almen praksis. Her foreslås det bl.a., at antallet af patienter, der er tilknyttet den enkelte praksis, varierer efter, hvor ressourcestærke patienterne er. Lige så hilser regeringen forslaget, om at fordele ydernumrene på en anden måde, end man gør i dag, velkommen.

»Hvis jeres (kommissionens, red.) forslag til en ny organisering af almen praksis bliver til virkelighed, vil jeg gå så langt som at sige, at det i sig selv bliver en reform i reformen,« sagde ministeren.

Sundhedsvæsenet er ikke fremtidssikret

I kommissionens rapport bliver der sat ord på en række udfordringer ved fremtidens sundhedsvæsen, som kommissionen med sine anbefalinger vil råde bod på. Der er bl.a. udfordringer med at sikre sammenhængende patientforløb, ubalance mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen samt en geografisk og social ulighed i sundhed.

Og som det ser ud lige nu, er sundhedsvæsenet ikke fremtidssikret på disse områder, slog kommissionsmedlem Jakob Kjellberg, professor ved VIVE, fast under præsentationen.

»Derfor er der brug for strukturelle forandringer,« sagde Jakob Kjellberg.

Det danske sundhedsvæsen står nemlig over for en stigende aldrende befolkning, hvilket medfører et ændret sygdomsbillede med flere borgere, der har kroniske sygdomme og multisygdomme. Derudover mistrives en stigende andel af befolkningen, og flere bliver diagnosticeret med psykiske sygdomme. Ligesom manglen på sundhedsfagligt personale, særligt social- og sundhedsassistenter og hjælpere, er en udfordring.

Fisker: Alle modeller vil give et bedre sundhedsvæsen

Jesper Fisker pointerede, at der er styrker og svagheder ved de tre forvaltningsmodeller, som er henholdsvis et regionalt sundhedsvæsen, et statsligt sundhedsvæsen og en model med sundhedsregioner. Modeller, som de fra kommissionens side ikke har rangeret eller har i sinde at rangere, sagde han.

»Model 1 og model 2 kommer med de mest dramatiske forandringer,« slog Jesper Fisker fast og uddybede:

»Alle modeller vil, sammenholdt med de seks tværgående anbefalinger, give et bedre sundhedsvæsen, end det vi har i dag.«

»Jeg håber, at vi får et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad bliver grebet, og at vi kan yde sundhed tæt på, gerne i eget hjem. At vi får et sundhedsvæsen, hvor patienterne bliver mødt som hele individer, og hvor alle patienter har lige adgang til sundhed, uanset hvor de er,« sagde Jesper Fisker om håbet for kommissionens anbefalinger.

Anbefaling 1: Det almenmedicinske tilbud

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler en betydelig kapacitetsudvidelse af det almenmedicinske tilbud inden for rammerne af en ændret organisering. Formålet er, at udviklingen af det almenmedicinske tilbud afspejler patienternes stigende behov for sundhedsydelser og tilgængelighed i det primære sundhedsvæsen. Derfor skal de ansvarlige myndigheders kompetence til at påvirke udviklingen styrkes.

Anbefaling 2: Digitalisering og data

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler, at der etableres en ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet. En ny organisering skal være med til at sikre større national beslutnings- og eksekveringskraft og fælles prioritering og retning for digitalisering og brug af data i sundhedsvæsenet. Det er nødvendigt for, at bedre brug af digitale løsninger og data kan bidrage til at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen præget af nærhed, tilgængelighed og bæredygtighed. En ny organisering skal derfor også ses som et middel til at skabe bedre forudsætning for den lokale opgaveløsning tættere på borgerne.

Anbefaling 3: Ressourcefordeling

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler, at der udarbejdes en national sundhedsplan, som skal sætte en strategisk retning for tiltag, der sikrer tilpasning af ressourcefordelingen mellem både det primære og sekundære sundhedsvæsen og geografisk på tværs af landet.

Formålet med anbefalingen er at sikre en mere hensigtsmæssig balance mellem det primære og det sekundære sundhedsvæsen, som skal muliggøre den ønskede omstilling af sundhedsvæsenet, hvor flere borgere har forløb i det primære sundhedsvæsen. Formålet er også at understøtte, at borgere i alle dele af landet har adgang til relevante sundhedstilbud og dermed nedbringe den geografiske og sociale ulighed i sundhed.

Anbefaling 4: Psykiatrien

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler ændringer af organiseringen og samarbejdet på psykiatriområdet, herunder at psykiatrien integreres organisatorisk med det samlede sygehusvæsen, for at understøtte en styrket sammenhæng for den enkelte og et løft af kvaliteten i den tværgående indsats for mennesker med psykiske lidelser.

Anbefaling 5: Private aktører

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler, at de organisatoriske rammer for de praktiserende speciallæger tilpasses for at understøtte en effektiv brug af de samlede speciallægeressourcer i omstillingen af sundhedsvæsenet.

Anbefaling 6: Implementering

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler, at der på baggrund af de politiske beslutninger om den fremtidige struktur for sundhedsområdet oprettes et reformsekretariat under indenrigs- og sundhedsministeren, som med afsæt i en national implementeringsplan følger implementeringen af de enkelte initiativer og understøtter den decentrale implementering. En national implementeringsplan skal indeholde ambitiøse mål, tydeliggøre implementeringsansvaret hos relevante aktører og opstille tidsrammer for implementeringen af de forskellige dele af reformen af sundhedsvæsenet.

Kommissionens medlemmer: