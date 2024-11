Sundhedsstyrelsen skulle i starten af oktober have afleveret sit faglige oplæg til Kræftplan V til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Men nu er processen med at færdiggøre de faglige anbefalinger sat i bero, fordi ministeriet ønsker, at den kommende sundhedsreforms konsekvenser skal indarbejdes i Sundhedsstyrelsens endelige faglige anbefaling. Sundhedsreformen er på nuværende tidspunkt endnu ikke politisk færdigbehandlet, og det er derfor usikkert, hvornår Sundhedsstyrelsen kan genoptage arbejdet med Kræftplan V. Professor Michael Borre, der er formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG),...