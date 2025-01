Flere og flere overlever kræft i dag. Det stiller her 25 år efter den første kræftplan nye krav til sundhedsvæsenet. Derfor har Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til Kræftplan V netop fokus på at sikre et godt liv med og efter kræft. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Sundhedsstyrelsens direktør, Jonas Egebart, har netop overrakt det faglige oplæg med 11 anbefalinger til sundhedsminister Sophie Løhde (V). Sundhedsstyrelsens faglige oplæg skal danne grundlag for regeringens videre arbejde med Kræftplan V. Anbefalingerne byder både...