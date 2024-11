En samlet østdansk storregion bestående af de nuværende regioner Hovedstaden og Sjælland løser ikke i sig selv den store mangel på praktiserende læger og speciallæger på sygehusene i den nuværende Region Sjælland. Det mener formanden for Lægekredsforeningen Sjælland Johan Reventlow, praktiserende læge i Slagelse. For selv om regeringen med den nu offentliggjorte sundhedsreform ønsker at gøre op med ulighed i sundhed og den skæve fordeling af læger i de to regioner, kan det i praksis blive meget svært at gennemføre....