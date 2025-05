Regeringen tilfører kræftområdet 600 mio. kr. årlig med Kræftplan V, der har tre overordnede målsætninger for kræftområdet. For at indfri målsætningerne indeholder kræftplanen 36 initiativer fordelt på fire indsatsområder. Målsætninger: Kræftpatienter skal i højere grad opleve, at de får den hjælp og støtte, de har brug for, efter endt sygehusbehandling. Kræftpatienter skal i højere grad opleve, at de bliver inddraget i beslutninger om deres kræftforløb. Kræftoverlevelsen i Danmark skal være i toppen blandt de nordiske lande. Initiativer: Kræftpatienters livskvalitet skal...